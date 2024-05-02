ВСУ предложат сдаться в Одессе: новости СВО на утро 2 мая

Фото: МО РФ

Российские войска вряд ли будут штурмовать Одессу, учитывая, что речь идет о крупном портовом городе, считает Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. В беседе с NEWS.ru он предположил, что Одессу, скорее всего, блокируют, предложив окруженным силам противника сложить оружие.

Липовой также считает, что российской армии необходимо установить контроль над Николаевом, Харьковом и Киевом. Эти города генерал назвал исторически русскими.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 1 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Украинский дрон атаковал энергообъект в Смоленской области

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать объект энергетической инфраструктуры в Рославльском районе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин. По его словам, пострадавших в результате инцидента нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.

На Украине намекнули на подготовку атаки по Крымскому мосту

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица опубликовал в соцсети Twitter (X) коллаж, в который включил Крымский мост, и намекнул на возможный удар по объекту. Дипломат привел так называемый список шести основных типов переправ на 2024 год.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В перечень постпред также добавил «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты» и «Связанные арочные мосты». Однако Кислица сопроводил Керченскую переправу пустой картинкой.

Назван еще один населенный пункт, над которым поднят российский флаг

Российская армия установила флаг РФ над селом Работино, которое расположено на Ореховском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, бои в разных частях населенного пункта еще продолжаются.

Рогов также отметил, что основные силы украинской армии оставили Работино, разместившись на более удаленных и заранее подготовленных позициях. Однако, как он уточнил, в селе остались разрозненные отряды ВСУ, чтобы создавать видимость минимального присутствия. По его мнению, такая тактика применяется, потому что для Киева данный населенный пункт является одним из главных достижений попыток контрнаступления.

Майора ВСУ ликвидировали в Одессе при обстреле

Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Безсонов был уничтожен при ударе российских военных по Одессе, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По информации СМИ, местные власти подтвердили сведения о гибели. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Атака была совершена по штабу украинского командования «Юг», говорится в сообщении. Удар был нанесен 1 мая, констатировал канал.

В США озвучили огромные потери одной из бригад ВСУ

Украинская 47-я механизированная бригада потеряла сотни бойцов личного состава и как минимум 40 МБП Bradley, сообщил военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс. По его информации, подразделение нуждается в отдыхе и реорганизации.

Фото: МО Украины

В то же время главнокомандующие ВСУ бросили бригаду на один из наиболее сложных участков фронта, обратил внимание Экс. Однако подразделение, состоящее примерно из двух тысяч солдат, уже понесло огромные потери, констатировал он.

В Германии рассказали об ошибке ВСУ и провале на фронте

Вооруженные силы РФ воспользовались ошибкой украинских военных во время ротации личного состава в районе Очеретино и сумели прорвать фронт, сообщил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. По его словам, населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР) стал местом проведения ожесточенных боев.

Российская армия добилась заметного продвижения в этом районе, а также продолжает развивать успех на других направлениях, обратил внимание журналист. В то же время ВСУ не удается стабилизировать оборону на линии фронта, констатировал он.

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