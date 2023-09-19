ВСУ обстреляли село в Брянской области из «Градов» SHOT: ВСУ обстреливают приграничное село Суземка в Брянской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ обстреливают приграничное село Суземка в Брянской области. По данным канала, обстрел может вестись из ракетных установок «Град». Минобороны России не подтверждало данную информацию.

SHOT отмечает, что повреждены несколько ЛЭП и домов. Людей просят не выходить из укрытий.

19 сентября SHOT писал, что попытка диверсии была зафиксирована на железной дороге в Брянской области. По информации канала, неизвестный повредил оборудование, отвечающее за перевод стрелки. Сейчас злоумышленника разыскивает полиция.

18 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что средства ПВО сбили три воздушные цели на подлете к городу Шебекино. По его словам, повреждены линии электропередачи. Пострадавших нет.

До этого Гладков рассказал, что украинская армия обстреляла село Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области. По словам губернатора, в результате атаки никто не пострадал. Снарядами ВСУ была повреждена линия электропередачи.

Ранее дрон-камикадзе атаковал село Долгое Валуйского городского округа в Белгородской области. В результате повреждения получила водонапорная башня.