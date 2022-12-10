ВСУ обстреляли береговую линию Энергодара Рогов сообщил об обстреле береговой линии Энергодара со стороны ВСУ

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли береговую линию Энергодара, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает ТАСС. По его словам, было зафиксировано около полутора десятков ударов в двух километрах от Запорожской АЭС.

Обстрел ведут по береговой линии Энергодара. Около полутора десятков прилетов было, — сказал он.

10 декабря представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские войска продолжают наступление на Донецком направлении. За минувшие сутки там было ликвидировано более 50 украинских военнослужащих и несколько единиц техники.

Он также сообщил о продвижении ВС РФ на Краснолиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях: общие потери в живой силе украинской армии составили более 140 человек. Отмечается, что Вооруженными силами РФ также были сбиты 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха».