Российские военные уничтожили до 15 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с расчетом беспилотника и тремя пикапами на Марьинском направлении, сообщает РИА Новости. После вскрытия их позиций удары наносились из самоходной установки «Мста-С», рассказал агентству командир орудия с позывным Ураган, предоставивший эксклюзивные кадры.
Военнослужащие российского артиллерийского полка отметили, что разбитый взвод аэроразведки 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ прежде активно действовал в ДНР.
Марьинка является пригородом Донецка, от которого она находится на расстоянии одного километра.
Ранее сообщалось, что группа украинских военных подорвалась на минном поле при попытке зайти на территорию России с левого берега реки Северский Донец вблизи села Новая Таволжанка Белгородской области. Как сообщили в Минобороны РФ, всего уничтожены 15 солдат.