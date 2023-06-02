ВС РФ уничтожили под Марьинкой разведвзвод ВСУ вместе с техникой РИА Новости: российские военные на Марьинском направлении уничтожили разведвзвод ВСУ

Фото: MOD Russia/Global Look Press

САУ «Мста-С»

Российские военные уничтожили до 15 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с расчетом беспилотника и тремя пикапами на Марьинском направлении, сообщает РИА Новости. После вскрытия их позиций удары наносились из самоходной установки «Мста-С», рассказал агентству командир орудия с позывным Ураган, предоставивший эксклюзивные кадры.

Военнослужащие российского артиллерийского полка отметили, что разбитый взвод аэроразведки 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ прежде активно действовал в ДНР.

Марьинка является пригородом Донецка, от которого она находится на расстоянии одного километра.

Ранее сообщалось, что группа украинских военных подорвалась на минном поле при попытке зайти на территорию России с левого берега реки Северский Донец вблизи села Новая Таволжанка Белгородской области. Как сообщили в Минобороны РФ, всего уничтожены 15 солдат.