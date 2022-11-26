ВС РФ ликвидировали украинского боевика Сидорко под Артемовском

Фото: RVvoenkor/t.me

Дмитро Сидорко

Российские военные ликвидировали украинского бойца Дмитро Сидорко с позывным Сансет под Артемовском, сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В источнике уточнили, что ВСУ пообещали отомстить военнослужащим ВС РФ за смерть своего побратима.

Дмитро Сидорко был уничтожен под Артемовском. Побратимы уже в очередной раз пригрозили российским матерям, что будут «топить их детей в крови», — сказано в сообщении.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группа ВСУ в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области. Также ВС России отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях, а также продолжили наступление на Донецком направлении.

21 ноября группа украинских диверсантов была ликвидирована в районе населенного пункта Днепровское Херсонской области. Они пытались переправиться на левый берег Днепра, который находится под контролем ВС России.