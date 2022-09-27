Врачи Подмосковья прооперировали мужчину, севшего на иглу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подмосковные врачи прооперировали мужчину, который случайно сел на иглу на диване, сообщило интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Московской области. Сотрудники урологического отделения Московской областной больницы имени Розанова отметили, что пострадавший прибыл к ним с жалобами на боль в области мошонки.

На снимке в области правой половины мошонки визуализируется игла, ей оказалась английская булавка с отломанной головкой. Оперативным путем под рентгенконтролем инородное тело удалено, — рассказал врач-уролог Федор Бабенко.

Пациенту успешно провели операцию, сейчас он чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

Иголка, извлеченная из мужчины, осталась в отделении и пополнила необычную коллекцию медучреждения — ее поместили на стенд наряду с остальными инородными телами и естественными образованиями организма, например, камнями из почек.

Ранее стало известно, что подмосковные врачи спасли пациента с перерезанной артерией. Мужчина получил опасную травму, упав на стекло. Заместитель главного врача по хирургии Александр Перетечиков отметил, что пострадавший был доставлен в приемное отделение Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова с обширной раной нижней трети правого плеча, во время операции выяснилось, что идет сильное кровотечение из магистральных артерий и вены.