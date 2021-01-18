Возрастные ограничения для льготных билетов на Дальний Восток могут убрать

https://static.news.ru/photo/1a5d9b7a-596d-11eb-91d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Татьяна Меель/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил исключить возрастные ограничения для льготных авиабилетов на Дальний Восток. Это позволит расширить программу льготных авиаперевозок в регион и обратно.

Представить предложения по расширению программ <...> обеспечения доступности воздушных перевозок населения по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении, — говорится в поручении по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Кроме того, правительство России и комиссия Госсовета по транспорту до 15 марта 2021 года должны представить предложения по расширению программ региональных и местных авиаперевозок.

В бюджете страны на 2021 год на программу субсидирования перелётов заложено 3,8 млрд рублей. Это касается перелётов с Дальнего Востока в Симферополь и Калининград. Помимо этого, для авиаперевозок на Дальний Восток кабмин выделил еще 5 млрд рублей.

Приобрести льготные авиабилеты могут жители страны до 23 лет, а также мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет. Льготы доступны также членам многодетных семей, инвалидам I, II и III групп и их сопровождающим. Кроме того, воспользоваться соответствующей программой могут и инвалиды детства.

Ранее NEWS,ru сообщал, что авиабилеты в России подешевели . Средняя стоимость билетов в прошлом году упала на 14%. Цены на некоторые направления упали на 40%.