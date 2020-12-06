Возгорание на рынке в Ростове-на-Дону локализовано на трёх участках из пяти

https://static.news.ru/photo/19551d56-37a4-11eb-9ed2-fa163e074e61_660.jpg Фото: v.u.golubev/vk.com

Ростовские пожарные локализовали возгорание на рынке «Классик», которое началось в павильоне с пиротехникой. Об этом журналистам рассказал представитель регионального ГУ МЧС.

Пожар локализован на трёх участках. На двух остальных проводится разведка, — заявил он.

О возгорании стало известно рано утром в воскресенье, 6 декабря. Изначально сообщалось, что площадь пожара составляла 1,5 тысячи кв. м, затем она увеличилась до 4 тысяч кв. м. По последним данным, в тушении задействованы 317 человек. Также на место прибыло 114 единиц пожарной техники.

Огонь стал распространяться из павильона с пиротехникой. В какой-то момент изделия начали взрываться — в Сети появились видео и фото незапланированных фейерверков. Прокуратура инициировала проверку в связи с инцидентом, передаёт ТАСС.

Достоверно причина пожара пока неизвестна. Но, как писал NEWS.ru, по предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности электрооборудования, а именно — печи, которая использовалась для обогрева.

Это уже не первый пожар на рынке «Классик». Возгорания случались в 2008 и в 2017 годах — причём в первом случае также загорелся пиротехнический павильон.