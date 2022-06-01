ВОЗ назвала число больных обезьяней оспой в мире ВОЗ зафиксировала 550 случаев оспы обезьян в 30 странах

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Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) известно о более чем 550 случаях заражений оспой обезьян среди людей в 30 странах мира, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции. По его словам, изучение вспышки оспы обезьян продолжается.

На данный момент в ВОЗ зарегистрировано более 550 подтвержденных случаев из 30 стран, не являющихся эндемичными по вирусу оспы обезьян, — заявил глава ВОЗ.

Гебрейесус заявил, что внезапное появление вируcа одновременно во многих странах может означать, что он незаметно перeдавался в течение некоторого времени. Он добавил, что число заражений будет расти, а также напомнил, что симптомы оспы обезьян прохoдят сами по себе, но в некоторых случаях заболевание может протекать в тяжeлой форме.

Ранее сообщалось, что по симптоматике оспа обезьян отличается от чёрной оспы лимфаденопатией, то есть ярко выраженным увеличением размеров лимфоузлов. Врач-дерматолог Натэла Гришина отметила, что в остальном заболевания идентичны.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что риски завоза оспы обезьян в Россию есть, но они небольшие. Она добавила, что главная задача состоит в том, чтобы не было рисков распространения заболевания внутри страны. Эксперт отметила, что сегодня нет никакой необходимости прививать всех россиян от этой инфекции.