«112»: вооруженный абьюзер из Каменск-Уральского задержан

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бойцы СОБР задержали абьюзера, закрывшегося в подъезде в Каменск-Уральском и угрожавшего стрельбой, пишет Telegram-канал «112». По сведениям канала, им оказался 43-летний Максим М., жена не пускала мужчину домой, и он забаррикадировался в подъезде многоквартирного дома с предметом, похожим на боевой пистолет.

«112» утверждает, что при задержании Максим М. получил ранение ноги. Сейчас его везут в больницу. Больше никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции оцепили дом на Алюминиевой улице в Каменске-Уральском после сообщений о забаррикадировавшемся мужчине, вооруженном пистолетом. Мужчина угрожал убить себя, с ним вели переговоры. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Москве мужчина заперся в квартире и угрожал подорвать жену гранатой. Во время общения с ним по телефону силовики слышали на заднем плане женский голос. Когда полицейские прибыли на место, выяснилось что никакой гранаты у мужчины нет. Его супруга пояснила, что муж напился и хотел привлечь к себе внимание. Ранее полицейские уже фиксировали за ним такое поведение.

В июне в московском районе Южное Бутово местный житель порезал жену и дочь, после чего забаррикадировался на балконе в квартире. После он выпал из окна на шестом этаже, но остался жив. До момента падения он заявлял, что является сиротой.