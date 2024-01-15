В прошлый раз, в первой половине ХХ века, сотрудничество Польши с Германией привело ко вводу немецко-фашистских войск на ее территорию и началу Второй мировой войны, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц, комментируя заявление польских властей о готовности разместить у себя военнослужащих ФРГ. Военкор отметил, что те, кто не помнит своего прошлого, обречены на его повторение.
В прошлый раз ввод германской армии в Польшу развязал Вторую мировую войну. За год до этого, напомним, Варшава и Берлин «дружили в десны» и вместе дербанили на куски Чехословакию. Чем эта дружба закончилась для поляков, думаем, напоминать не надо, — написал военкор.
О согласии Варшавы на размещение войск ФРГ на территории Польши ранее заявил замглавы МИД страны Анджей Шейна. По его словам, польские власти приветствуют усилия союзников по НАТО в целях усиления восточного фланга Альянса. Известно также, что в настоящее время в Польше уже расквартированы примерно 10 тысяч военнослужащих США.
До этого одно из немецких СМИ сообщило о подготовке Германии к войне между Россией и НАТО, которая может начаться летом 2025 года. По сценарию бундесвера, эскалация ожидается в феврале 2024 года с началом активного наступления РФ на Украине. «Секретный план» немецкого Минобороны с точностью описывает действия России и Запада, а их кульминацией обозначена отправка сотен тысяч бойцов НАТО и «неизбежное начало войны» в указанный срок.