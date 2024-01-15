Сергей Попов

Военкор напомнил полякам об итогах прошлого «сотрудничества» с Германией Коц: в прошлый раз дружба Польши и Германии закончилась Второй мировой войной

15 января 2024 в 14:53

Фото: Global Look Press

Немецкие солдаты в Варшаве 1939 года после вторжения в Польшу во время Второй мировой войны