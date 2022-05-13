Военкомат в Омске забросали «коктейлями Молотова» Baza: омский военкомат забросали «коктейлями Молотова»

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В одном из районов Омска военкомат забросали «коктейлями Молотова», сообщает Baza. Эту же информацию подтверждает местный портал Om1.ru. По его информации, инцидент произошёл в ночь на 13 мая. Неизвестный подошёл к окну первого этажа старого кирпичного здания, расположенного на улице Пушкина, и бросил в него несколько бутылок с зажигательной семью. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Небольшой пожар, который начался после того, как в здание попали бутылки с зажигательной смесью, потушили. Сейчас полицейские ищут злоумышленника.

По словам местных жителей, возле здания ощущается сильный запах керосина, а на месте работают криминалисты.

Это не первое нападение на военкомат в России за последнее время. Недавно подобное произошло в Балашихе, Нижневартовске и Череповце.

Ранее в столице непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Тирасполе утром 13 мая неизвестные попытались поджечь военкомат и нефтебазу с помощью «коктейлей Молотова». В МВД республики отметили, что возгорания были оперативно потушены, по предварительным данным, пострадавших нет.