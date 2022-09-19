Водитель набросился с ножом на пешеходов в Санкт-Петербурге из-за замечания

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге водитель японской иномарки в ходе дорожного конфликта ударил ножом трех пешеходов, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. После этого, как подчеркнули в ведомстве, водитель скрылся с места инцидента, однако вскоре полиция вышла на его след и задержала. Раненых пешеходов госпитализировали.

Конфликт из-за езды по тротуару разразился вечером 18 сентября в Кировской районе северной столицы на улице Солдата Корзуна. Вследствие разногласий 44-летний неработающий водитель Toyota Camry нанес ножевые ранения двум мужчинам 1987 и 1991 годов рождения, а также женщине 1974 года.

В ходе проверки установлено, что конфликт произошел между автомобилистом и тремя пешеходами из-за езды по тротуару, — говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Санкт-Петербурге 34-летний житель Ленобласти поссорился с 29-летним таксистом из ближнего зарубежья и прострелил ему ногу из травматического пистолета. Стрелявшего мужчину задержали, а пострадавшему оказали помощь в травмпункте — у него травмы носа, бедра и голени.