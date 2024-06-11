Мигрант отделался четырьмя годами колонии за ДТП с велосипедистками Суд приговорил к четырем годам мигранта, сбившего велосипедисток в Ленобласти

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Выборгский городской суд Ленинградской области приговорил к четырем годам колонии общего режима 32-летнего Шахбоза Давронова за смертельное ДТП с юными велосипедистками «Скандинавия» в сентябре прошлого года, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Водителя также лишили права управлять транспортными средствами на 2,5 года.

Выборгский городской суд Ленинградской области вынес приговор в отношении 32-летнего Давронова Шахбоза. <...> Суд приговорил Давронова к четырем годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на два года шесть месяцев, — сказано в сообщении.

По версии следствия, Давронов не соблюдал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля, который сопровождал колонну из 11 велосипедисток. Он наехал на машину, в результате чего она врезалась в спортсменок. Два подростка погибли на месте, остальных госпитализировали с травмами разной тяжести.

«Mash на Мойке» сообщал, что за рулем большегруза Scania находился уроженец Узбекистана. Он проходил по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц).