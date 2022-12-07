Во Владивостоке полностью сгорел известный ресторан Причиной пожара в ресторане Zuma во Владивостоке назвали неисправность оборудования

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Во Владивостоке полностью сгорел популярный ресторан Zuma. Он занимал 33 место в рейтинге лучших ресторанов страны по версии Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA. Причиной возгорания, по имеющимся данным, стала неисправность оборудования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Пожар начался в среду, 7 декабря, около часа ночи по местному времени (18:00 мск 6 декабря). По данным прокуратуры, первоначально огонь возник на кухне. Находившиеся внутри здания люди смогли самостоятельно покинуть его, пострадавших нет. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Здание ресторана полностью сгорело. При этом пожарным удалось не допустить перехода возгорания на стоящие рядом здания.

Возгорание произошло в системе вентиляции, из-за неисправности, — рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что произошло замыкание.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС России и сотрудники испытательной пожарной лаборатории. Проводится доследственная проверка.

Ранее в центре Москвы на Цветном бульваре загорелся ресторан Folk. Были эвакуированы 20 человек. Площадь пожара составила 3 кв. метра. Возгорание было впоследствии локализовано. Сведений о пострадавших не поступало.

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