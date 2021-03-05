Внедорожник едва не влетел на крышу автобуса в Норильске с высокого сугроба

https://static.news.ru/photo/c3a0c746-7daf-11eb-9946-96000091f725_660.jpg Фото: Нетипичный Красноярск/vk.com

В Норильске джип во время дорожно-транспортного происшествия залетел в кабину автобуса. Аварию запечатлели на камеру её очевидцы.

На опубликованных кадрах можно заметить, что внедорожник пробил лобовую часть автобуса, подпрыгнув на высоком сугробе.

Как оказалось, пьяный водитель иномарки на повороте начал обгон, выехал на встречную полосу, но там увидел МАЗ. В попытке уйти от столкновения автомобилист и попал в аварию.

К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. В салоне автобуса, который только вышел на линию и не успел собрать пассажиров, в момент столкновения не было людей.

Ранее в Одинцово произошла дорожная авария с участием зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-400 и ещё четырёх автомобилей.

NEWS.ru также писал, что в Улан-Удэ произошло столкновение бронетранспортёра с внедорожником Nissan. В результате инцидента никто не пострадал. В пресс-службе Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Бурятии уточнили, что авария произошла по вине водителя внедорожника — он обогнал автомобиль военной инспекции, сопровождавший колонну военной техники, и столкнулся с БТР.