Вместо стелы в честь героев войны в Новосибирске построят отель

Фото: royalpark_shopping/vk.com

Вместо стелы в честь героев Великой Отечественной войны в Новосибирске построят отель, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на мэрию Новосибирска. Памятную плиту у торгово-развлекательного комплекса «Ройял Парк» снесут.

В мэрии города заявили, что в последний раз мемориал обновляли в 2021 году, а также признали, что не очищали его после действий вандалов. Чиновники объяснили это тем, что стелу всё равно скоро снесут, участок земли уже выделен под строительство гостиницы.

До этого новосибирцы жаловались на плохое состояние давно не реставрированной стелы, которую изрисовали граффити и завесили листовками. Местные жители сочли это неуважением к памяти советских солдат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее высказала претензии Латвии за снос советских памятников. Послу Латвии Марису Риекстиньшу, вызванному в ведомство, было заявлено, что российская сторона считает нарушением обязательств одностороннее прекращение республикой действия 13-й статьи договора о сохранности мемориальных сооружений.

Осудил действия латвийских властей в отношении памятника Освободителям Риги и депутат Госдумы Сергей Соловьёв. По его мнению, это станет «тяжелейшей раной и для жителей латвийского государства и для всего российского народа».