Власти Забайкалья решили отменить «сухой закон»

https://static.news.ru/photo/32b4a9a4-7569-11ea-8ddf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство Забайкальского края решило отказаться от полного запрета на продажу алкогольной продукции в регионе. Запрет будет снят с 6 апреля.

Запрет на продажу алкоголя был введён одновременно с режимом карантина 2 апреля, сообщает РИА Новости.

Исполняющий обязанности министра экономического развития Забайкальского края Александр Бардалеев сообщил, что, несмотря на снятие полного запрета на продажу алкоголя, спиртосодержащая продукция будет продаваться в ограниченный период времени.

Постановление будет действовать сегодня и в выходные, с понедельника мы введём временной интервал, ещё определимся, с какого по какое время он будет. Но это будет дневное время, без каких-либо вечерних послаблений, — привели слова Александра Бардалеева в агентстве.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперты сообщили, чем опасен ввод ограничений на продажу алкоголя во время карантинного режима. Они пояснили, что это разорит компании, приведёт к росту безработицы, а также увеличению потребления опасных для здоровья суррогатов среди населения. Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ объяснил, что ограничение во времени продажи спиртосодержащей продукции может привести к увеличению очередей, что крайне опасно во время распространения коронавирусной инфекции.