В Югре заявили об отсутствии проблем с выплатами на детей

https://static.news.ru/photo/481ffc88-60ac-11eb-8671-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник органов социальной защиты Ханты-Мансийского автономного округа заявил, что в регионе нет задержек в выплате ежемесячных пособий на детей от трёх до семи лет.

Получить пособие можно в обычном порядке — подав электронное заявление либо обратившись в МФЦ или органы соцзащиты, рассказал URA.RU представитель регионального органа. По словам собеседника портала, главной проблемой в процессе получения выплат стало то, что не все граждане подают установленные законом документы.

В Югре выплаты получили все, кто обратился. Финансирование обеспечено, проблем с выплатами нет, кроме одной — не все подают документы либо выплаты за детей получает другой родитель, не лишённый родительских прав, — подчеркнули в органах соцзащиты.

Ранее о проблемах с выплатами сообщили жительницы Салехарда в соседнем с Югрой Ямало-Ненецком автономном округе.

Как писал NEWS.ru, «Справедливая Россия» разрабатывает законопроект о ежемесячных выплатах семьям детей в возрасте до 18 лет. Депутат Олег Шеин предлагал ввести постоянные выплаты родителям в виде заработной платы мам. Он полагает, что данная мера будет способствовать повышению рождаемости. Кроме того, Шеин высказался за регулярные выплаты семьям, которые находятся в трудном финансовом положении.