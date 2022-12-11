Власти Твери сняли гирлянду с «врагами народа» с елки в центре города

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Твери сняли гирлянду с «врагами народа» с елки в центре города, сообщили РБК в администрации города. Ранее местные жители заметили на елке фигурки иностранных политиков и российский звезд, критикующих российскую власть.

Гирлянду заметили и в течение получаса сняли силами администрации Центрального района. Это была елка в Центральном районе города, — сообщили в пресс-службе.

В Твери новогоднюю елку у здания городской администрации украсили гирляндой с фигурками лидеров недружественных стран и российских артистов, нелестно высказывавшихся о государстве и спецоперации на Украине. Так, на дереве оказались миниатюры президента США Джо Байдена, лидера Украины Владимира Зеленского, главы Франции Эммануэля Макрона, а также музыкальных исполнителей Аллы Пугачевы с мужем Максимом Галкиным и Лаймы Вайкуле.

Все части тела у фигурок отмечены пунктирными линиями, а в центре написано «Оторви мне что-нибудь». У мужских персонажей также показаны гениталии. Рядом с этими изображениями приклеены надписи «Россия правит миром», «Россия лучше всех» и «С Новым годом!».

Отмечается, что инициаторы шутки не установлены.