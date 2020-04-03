Власти разрешили обрабатывающей промышленности Москвы продолжить работу

https://static.news.ru/photo/ffb528ea-75df-11ea-8ed7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные предприятия обрабатывающей промышленности могут продолжить свою работу. Об этом говорится в письме заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова руководителям организаций.

Организации обрабатывающих отраслей промышленности, расположенные на территории города Москвы, вправе продолжить производственную деятельность, — цитирует ТАСС документ.

Отмечается, что предприятия при этом должны принять решение о том, какая численность работников подлежит переводу на дистанционный режим, какая не подлежит, а кто будет работать по режиму нерабочего дня.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что потребность во введении нерабочих дней в России пропадёт тогда, когда исчезнет угроза коронавируса.