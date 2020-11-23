Власти Подмосковья пообещали жителям хороший отдых на новогодних каникулах

https://static.news.ru/photo/6290a2be-2d73-11eb-931d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новый год — семейный праздник, а праздничные мероприятия важны для всех и их с нетерпением ждут весь год. Поэтому руководство Московской области сделает всё возможное, чтобы, несмотря на пандемию, людям удалось хорошо отдохнуть на каникулах. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьёв на совещании с зампредами.

Всё, что связано с убранством городов, с возможностью прогулок, должно быть подготовлено и сделано на должном уровне. Несмотря на пандемию, каждый, в том числе Министерство по благоустройству, должен сделать всё, чтобы максимально предоставить возможность для отдыха нашим жителям, — приводит слова Воробьёва телеканал «360».

Губернатор напомнил, что в новогодние праздники в Подмосковье отдыхают не только местные жители, но и те, кто приезжают из Москвы в свои загородные дома. Для всех Воробьёв пообещал обеспечить безопасный и увлекательный досуг.

Между тем в столице до 29 ноября введены дополнительные ограничения, которые включают в себя запрет на проведение массовых мероприятий. В парках и на улицах можно просто гулять.

За прошедшие 24 часа число заболевших коронавирусом в Московской области увеличилось на 971. С начала пандемии заболевших в регионе — 103 773. Жертвами опасного вируса стали 1922 человека. В Москве за сутки медики выявили 6866 новых случаев заражения COVID-19. В общей сложности за время пандемии в городе коронавирусом заразились 560 579 человек. По выздоровлении были выписаны 5064 пациента. Всего после заражения поправился 410 641 житель столицы.

За этот же период по всей России специалисты выявили 25 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В общей сложности с начала пандемии в РФ COVID-19 заразились 2 144 502 человека, вылечились 1 611 445 граждан, скончались 36 540 россиян.

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