Стало известно, когда подготовят план восстановления порта Мариуполя Росморречфлот подготовит план восстановления портов Мариуполя и Бердянска до конца года

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Мариупольский морской торговый порт

Мастер-план восстановления портовой инфраструктуры регионов, присоединенных к России по итогам референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, будет готов до конца 2022 года, заявил в интервью РБК руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Захарий Джиоев. По его словам, Росморречфлот находится в «достаточно плотном контакте» с властями ДНР и федеральными властями по вопросу восстановления и загрузки порта Мариуполя.

Сейчас идет этап обследований состояния инфраструктуры, в фокусе агентства два порта — Мариуполь и Бердянск, — сказал чиновник.

Джиоев уточнил, что гидротехнические сооружения и крановое хозяйство в Мариуполе находятся в достаточно хорошем состоянии, однако необходимо привести в порядок акваторию, средства навигационного обеспечения, складское хозяйство и перегрузочные машины. Инвестиции в портовую инфраструктуру Мариуполя и Бердянска изначально оценивались в «двузначные цифры», однако сейчас выяснилось, что планируемые затраты составят гораздо меньше предполагавшихся 10 млрд рублей. Кроме того, ведомство работает над тем, чтобы сформировать систему управления портами в новых регионах, аналогичную остальным территориям России.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что российские власти планируют восстановить Мариуполь за три года. Сейчас в городе активно ведется строительство жилья и социально значимых объектов. В свою очередь в начале октября председатель правительства ДНР Виталий Хоценко сообщил о начале функционирования порта в Мариуполе, уточнив, что вскоре после полного восстановления порт начнет принимать первые грузы.