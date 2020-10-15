Власти Москвы уточнили, где будут действовать QR-коды

https://static.news.ru/photo/7be4338c-0ecb-11eb-8886-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Посетителей московских ночных клубов и развлекательных заведений обяжут сканировать QR-коды или отправлять СМС на специальный номер 7377, чтобы в случае выявления у кого-нибудь COVID-19 оповестить других посетителей. По словам главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, ресторанов и кафе это правило пока не коснётся.

Это нововведение предлагается пока ввести только для тех заведений, режим которых включает ночной режим работы с 0 часов до 6 утра, и это исключительно только развлекательные учреждения, сюда не попадают ни кафе, ни рестораны, ни какие-либо другие заведения, только ночные клубы, бары, дискотеки, — цитирует РИА Новости Немерюка.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы начали рассматривать сценарий, который предполагает закрытие для посещения ночных клубов, баров и караоке. Об этом сообщил источник в мэрии столицы и подтвердил другой собеседник, знакомый с планом вводимых ограничений. Необходимость введения подобных мер власти Москвы объясняют высоким трафиком в городе, несмотря на серьёзную ситуацию с коронавирусом.