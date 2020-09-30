Власти Москвы объяснили, почему стало трудно вызвать врача на дом

https://static.news.ru/photo/9c091c36-0313-11eb-9470-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителям столицы на фоне роста числа сезонных заболеваний, респираторных инфекций и нового коронавируса, становится всё труднее осуществить вызов на дом медицинских работников. В пресс-службе департамента здравоохранения объяснили, почему складывается такая ситуация.

Как рассказал корреспондент НСН, попытавшийся вызвать врача из районной поликлиники, дозвониться туда ему удалось только к 13 часам. Эксперимент проводился в понедельник, 28 сентября.

В депздраве отметили, что такое «длительное ожидание ответа» оператора наблюдается лишь в пиковое время.

Количество обращений, связанных с сезонными заболеваниями, традиционно увеличивается в осенне-зимний период. Подобная ситуация не является уникальной в связи с COVID-19 и отмечалась и в другие эпидсезоны по гриппу и ОРВИ. Длительное ожидание ответа возможно в пиковые часы, но не может быть постоянным. При увеличении нагрузки на колл-центры медицинских организаций к работе могут привлекать дополнительных операторов. Как правило, самое большое количество вызовов приходится на начало и на конец недели, — отметили в пресс-службе ведомства.

В департаменте здравоохранения также рассказали, что «пациенты получают медицинскую помощь в штатном режиме, при наличии показаний — госпитализируются в стационары». При этом и стационары, и поликлиники Москвы укомплектованы всем необходимым.

За прошедшие сутки в России коронавирусом заразился ещё 8481 житель страны. Клинических проявлений при этом не было у 25,6% новых пациентов. С начала пандемии в РФ зарегистрировано 1 176 286 случаев опасного заболевания. Жертвами COVID-19 стали 20 722 человека. 177 из них погибли за истёкшие 24 часа.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счёл готовность медицины к борьбе с коронавирусом важнее запретов.