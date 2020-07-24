Власти Москвы не видят предпосылок к возвращению карантинных ограничений

https://static.news.ru/photo/0a02df60-cdcc-11ea-95ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что не видит предпосылок к возвращению в Москве ограничительных мер, введённых ранее из-за пандемии коронавируса.

Мы видим разные примеры в других городах, где-то возвращаются маски и перчатки на улицах, но пока предпосылок в Москве к этому нет, — заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» Немерюк.

Он добавил, что предугадать развитие событий сейчас сложно, и выразил надежду, что никаких ограничительных мер больше не будет.

Как писал NEWS.ru, российская столица практически полностью пришла к уровню показателей докоронавирусного периода, заявил мэр Сергей Собянин. При этом он подчеркнул, что Москва не намерена возвращать никакие карантинные ограничения. Ситуация с коронавирусом в Москве «позитивно стабильная», подчеркнул он. Кроме того, Собянин также заявил, что жителей столицы начнут вакцинировать сразу же, как только появится вакцина.