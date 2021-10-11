Власти ещё двух регионов ввели обязательную вакцинацию

Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Республике Чувашия и Новгородской области. Кроме того, глава Новгородской области Андрей Никитин объявил об ужесточении ограничений в связи с эпидситуацией в регионе.

Согласно постановлению, подписанному главным санитарным врачом Чувашии Надеждой Луговской, в срок до 1 декабря должны быть полностью привиты не менее 80% работников, занятых в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты, общепита, торговли, ЖКХ, общественного транспорта, бытовых услуг и некоторых других отраслях.

Кроме того, вакцинацию пройти обязаны государственные и муниципальные служащие, работники органов местного самоуправления и подведомственных им организаций.

Лица, не привившиеся в указанный срок, должны быть отстранены от работы или переведены на дистанционный режим по усмотрению работодателей. От обязанности вакцинироваться освобождены лица, имеющие противопоказания к прививке, говорится в сообщении на сайте республиканского управления Роспотребнадзора.

В Новгородской области власти обязали привиться от COVID работников аналогичных сфер. Глава региона в ходе заседания оперштаба, видеозапись которого опубликована на официальной странице в соцсети «ВКонтакте», заявил, что соответствующее постановление Роспотребнадзора выйдет 11 октября.

Помимо обязательной вакцинации, власти приостановили диспансеризацию, отменили все культурно-массовые мероприятия и ввели QR-коды для посещения общественных мест. Кроме того, для неработающих жителей области в возрасте старше 65 лет вводится обязательная самоизоляция.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил штрафовать россиян за уклонение от вакцинации. По его мнению, размер взыскания должен составлять пять тысяч рублей и взимать его следует ежемесячно. Эксперт пояснил, что данная мера позволит увеличить охват вакцинацией и снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения.