Управление Росприроднадзора по Челябинской области утвердило заключение экологической экспертизы по проектной документации по рекультивации территории свалки, расположенной в столице региона. Подготовительный этап работ стартовал в середине июля 2019 года.
По данным Минприроды РФ, высота одной из крупнейших свалок страны составляет 292,5 м над уровнем моря. Её территория занимает 673678 кв.м.
В рамках рекультивации тело свалки изолируют от окружающего её грунта, установят рекультивационное покрытие, которое не даст свалочному газу попасть в атмосферу, и подпорную стену. После этого освобождённые территории планируется озеленить, сообщили в Минприроды.
Ранее News.ru писал, что 73% россиян считают, что экологическая ситуация в их регионе находится на критическом уровне. Довольны состоянием окружающей среды лишь 1,6%.