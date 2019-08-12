https://static.news.ru/photo/0145db62-bdaa-11e9-8072-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наиль Фаттахов/ТАСС

Управление Росприроднадзора по Челябинской области утвердило заключение экологической экспертизы по проектной документации по рекультивации территории свалки, расположенной в столице региона. Подготовительный этап работ стартовал в середине июля 2019 года.

По данным Минприроды РФ, высота одной из крупнейших свалок страны составляет 292,5 м над уровнем моря. Её территория занимает 673678 кв.м.

В рамках рекультивации тело свалки изолируют от окружающего её грунта, установят рекультивационное покрытие, которое не даст свалочному газу попасть в атмосферу, и подпорную стену. После этого освобождённые территории планируется озеленить, сообщили в Минприроды.

Ранее News.ru писал, что 73% россиян считают, что экологическая ситуация в их регионе находится на критическом уровне. Довольны состоянием окружающей среды лишь 1,6%.