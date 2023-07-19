Владлену Татарскому посмертно вручили медаль Владлену Татарскому посмертно вручили медаль «За освобождение Мариуполя»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что посмертно вручил военкору Владлену Татарскому медаль «За освобождение Мариуполя». Награду Пушилин передал матери военкора, погибшего при теракте в Санкт-Петербурге.

Не успел при жизни, к большому сожалению, вручить медаль «За освобождение Мариуполя» Максиму Фомину, все мы его знаем как Владлена Татарского. Передал награду его маме, Равиле Ибрагимовне. Всегда сложно в таких ситуациях подбирать слова, — написал Пушилин.

Врио главы ДНР также поблагодарил женщину за воспитание сына, которого назвал настоящим патриотом, смелым и решительным человеком, не скрывающимся от трудностей. Пушилин добавил, что Татарский навсегда вошел в историю Донбасса и России.

Ранее по подозрению в убийстве Татарского был объявлен в розыск журналист Роман Попков, ему заочно предъявили обвинение. Согласно версии следствия, Попков давал указания Дарье Треповой по подготовке покушения на военкора в кафе Санкт-Петербурга. Басманный суд продлил арест самой Треповой до 2 сентября.

17 мая в розыск был объявлен другой предполагаемый соучастник убийства Татарского — Юрий Денисов. По данным ФСБ, он по заданию украинских спецслужб собирал информацию об образе жизни Татарского. Следователи установили, что после теракта он вылетел из России транзитом через Армению в Турцию.