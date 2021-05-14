В ЯНАО произошёл крупный разлив нефти

https://static.news.ru/photo/19c11f72-b4c4-11eb-a72e-96000091f725_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

На Карамовском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) произошёл разлив нефтепродуктов объёмом три тысячи кубометров. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.

В 15:20 мск в Пуровском районе, на Карамовском месторождении обнаружен разлив нефтесодержащей жидкости [объёмом] 3 тыс. кубометров у куста номер 23, — цитирует агентство спасателей.

Сообщается, что на данный момент участок перекрыт. При этом разлив не угрожает водоёмам и водозаборам, а на месте ведутся аварийные работы.

Ранее российское правительство 9 января утвердило правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ. Кроме того, установлены критерии определения объектов, работающих в области геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, его переработки, транспортировки, хранения и эксплуатации.

В конце февраля разлив нефти произошёл на Спорышевском нефтяном месторождении в ЯНАО. Площадь загрязнения составила 500 кв. метров, в водоёмы опасные вещества не попали.