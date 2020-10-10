В ЯНАО назвали ошибкой сообщение оперштаба о семи погибших от COVID-19

https://static.news.ru/photo/3f39421c-0ae6-11eb-b500-fa163e074e61_660.jpg Фото: yanao_ru/vk.com

Данные федерального оперштаба о семи смертях от COVID-19 за последние сутки в Ямало-Ненецком автономном округе являются неточными, не исключена техническая ошибка, заявили региональные власти.

Местный оперативный штаб приводит сообщение замглавы ЯНАО Татьяны Бучковой, согласно которому в регионе за последние сутки зафиксирована одна связанная с коронавирусом смерть. Погибший — 61-летний мужчина из Ноябрьска. Бучкова отметила, что ситуация с распространением инфекции в автономном округе находится под контролем.

В случае если бы сообщение о семи смертях соответствовало действительности, это стало бы самым большим показателем для региона за всё время.

С начала пандемии в ЯНАО выявлено 16,8 тысячи случаев COVID-19 при 106 летальных исходах. С 1 сентября в округе вновь работают точки общепита, ТЦ и кинотеатры. При этом режим повышенной готовности продлён до 1 ноября.

Коронавирусную инфекцию перенёс глава ЯНАО Дмитрий Артюхов. 15 августа он заявил о своём выздоровлении, передавал NEWS.ru.