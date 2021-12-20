В Вологодской области ликвидировали крупнейшую за 30 лет нарколабораторию

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД ликвидировали в Вологодской области нарколабораторию по производству мефедрона. Полицейские обнаружили около 15 кг наркотического вещества и спецоборудование. Это крупнейшее в регионе производство запрещённых веществ, выявленное за последние 30 лет, цитирует «МВД Медиа» официального представителя Министерства внутренних дел Ирину Волк.

Подпольная лаборатория была организована злоумышленниками в заброшенной деревне в ста километрах от областного центра. В частном доме полицейские обнаружили около 15 килограммов наркотического средства мефедрон, свыше трёх тонн прекурсоров и специальное оборудование, — говорится в сообщении.

Волк добавила, что сотрудники полиции при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали двоих граждан. Подозреваемые в противоправной деятельности применяли методы конспирации: передвигались на автомобилях, зарегистрированных на других лиц, а также использовали банковские карты, оформленные на другие имена.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Задержанные заключены под стражу.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков в Крыму. Она находилась в частном доме в Красноперекопском районе. В нём силовики обнаружили более 450 граммов мефедрона, 150 литров наркосодержащей жидкости, а также инструменты для изготовления запрещённых веществ.