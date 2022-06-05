В Волгоградской области нашли тело пропавшего мальчика

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В Даниловском районе Волгоградской области обнаружили тело пропавшего 3 июня мальчика. Специалисты не обнаружили на нем признаков насильственной смерти, поэтому следствие считает, что ребенок утонул, говорится в сообщении регионального Следственного комитета.

5 июня в ходе поисковых мероприятий водолазами на дне реки Медведица обнаружено тело мальчика без телесных повреждений и признаков насильственной смерти. По предварительным данным, ребёнок утонул, — говорится в сообщении.

Известно, что 8-летний мальчик отдыхал с друзьями на берегу озера. В какой-то момент ребята заметили, что их друг пропал, и подумали, что он ушел домой. Когда дети наведались к исчезнувшему товарищу, дома его не оказалось.

Родители мальчика обратились в полицию. Региональный СК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) по факту исчезновения ребенка.

Ранее школьница утонула в Приморье. Девочка хотела собрать цветы на другом берегу реки. Переходя по мостику, ребенок поскользнулся и упал в воду, после чего его унесло течением.