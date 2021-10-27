В Волгоградской области магазины закроют для непривитых

В Волгоградской области в рамках ужесточения борьбы с коронавирусной инфекцией для непривитых граждан будут закрыты непродовольственные магазины. Там станут обслуживать покупателей только по предъявлении документов о вакцинации или перенесённом заболевании. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Такая мера вводится с 1 по 7 ноября. При этом сотрудники магазинов также должны иметь документы о вакцинации или перенесённом заболевании. Ограничения не распространяются на аптеки, продовольственные магазины и торговые точки, в которых продаются непродовольственные товары первой необходимости при условии, что их доля в ассортименте составляет не менее 30%.

Также в этот период в регионе приостановят проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий, работу ФОКов, бассейнов, бань, саун. Фитнес-центры станут работать по предъявлению QR-кода или отрицательного ПЦР-теста. При этом требования не распространяются на несовершеннолетних и перенёсших коронавирус за последние полгода.

В Волгоградской области, кроме того, приостанавливается проведение массовых мероприятий с присутствием граждан, работа кинотеатров, концертных площадок, домов культуры, за исключением театров и музеев. Под запрет попала работа аттракционов в парках и ТРЦ.

С 25 октября в Волгоградской области действуют дополнительные ограничения на предприятиях общепита, на междугородном транспорте, в МФЦ.

Ранее стало известно, что в Калининградской области приостанавливают оказание плановой медицинской помощи до 7 ноября. Таким образом власти хотят ограничить распространение коронавируса.