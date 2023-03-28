В Ульяновской области​ стартует новый проект в сфере ветроэнергетики

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

На X юбилейном форуме «Композиты без границ» достигнута договоренность о реализации проекта по производству композитных ветролопастей между компанией «Юматекс» (Композитный дивизион Росатома) и губернатором Ульяновской области.

«Ветроэнергетика традиционно дает мощный импульс для развития смежных отраслей промышленности, в том числе композитов. Две отраслевые компании ​ АО „Юматекс“ и АО „Новавинд“ договорились оперативно создать необходимые компетенции и поставить первые отечественные лопасти на ветропарки Росатома в кратчайшие сроки», — сказал генеральный директор госкорпорации.​

Объём инвестиций в проект составит свыше 2 миллиардов рублей, в работе производства будет занято около 400 человек — компетентных специалистов.​

«Наш регион долгие годы нарабатывал компетенции, совершенствовал инфраструктуру, открывал новые производства, формировал законодательство для развития композитных материалов и технологий. Мы выделяли это направление инновационной специализации как ключевое для Ульяновской области», — рассказал Алексей Русских.

X юбилейный форум «Композиты без границ» проходит 28–29 марта на площадке Экспоцентра. Это ключевое событие в отечественной композитной отрасли.