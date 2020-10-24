В Ульяновске установили памятник Лермонтову с опечаткой в цитате

https://static.news.ru/photo/9fe0a140-16bd-11eb-b565-fa163e074e61_660.jpg Фото: 73online.ru

Краснодарские скульпторы подари Ульяновку памятник поэту Михаилу Лермонтову. При этом они не заметили, что допустили ошибку в выгравированном тексте.

На ошибку указали горожане. Они отметили, что цитата на монументе принадлежит писателю Ивану Гончарову, однако в подписи инициалы были перепутаны. Кроме того, авторы бюста неправильно расставили запятые.

Памятник изготовили и доставили в Ульяновск бесплатно. По словам скульпторов, цитата была найдена в Интернете. В источнике она также дана с ошибкой. Местные власти уже потребовали исправить недочёт, передаёт 73online.ru.

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