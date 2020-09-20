В Тюмени произошёл взрыв газа в жилом доме

Взрыв газа произошёл на втором этаже жилого пятиэтажного дома в Тюмени. Информацию об этом распространили в оперативном штабе региона.
Поступило сообщение о взрыве газа без последующего горения, — передаёт ТАСС.
Отмечается, что инцидент произошёл в квартире на втором этаже жилого пятиэтажного дома по улице 50 лет ВЛКСМ. Эвакуировано 75 человек.
Как писал NEWS.ru, один человек погиб в результате обрушения перекрытий в жилом двухэтажном доме в Вознесенке Хорольского района в Приморье. Это 80-летний хозяин квартиры, в которой произошёл взрыв.
По словам соседей, пенсионер сначала сжёг сарай рядом с домом, потом устроил пожар в гараже, где тоже слышали хлопок, а после переместился в квартиру, где и произошёл взрыв. На месте происшествия был найден газовый баллон