В Тюмени произошёл взрыв газа в жилом доме

https://static.news.ru/photo/b35def6e-fb67-11ea-ae7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: 72.mchs.gov.ru

Взрыв газа произошёл на втором этаже жилого пятиэтажного дома в Тюмени. Информацию об этом распространили в оперативном штабе региона.

Поступило сообщение о взрыве газа без последующего горения, — передаёт ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошёл в квартире на втором этаже жилого пятиэтажного дома по улице 50 лет ВЛКСМ. Эвакуировано 75 человек.

Как писал NEWS.ru, один человек погиб в результате обрушения перекрытий в жилом двухэтажном доме в Вознесенке Хорольского района в Приморье. Это 80-летний хозяин квартиры, в которой произошёл взрыв.

По словам соседей, пенсионер сначала сжёг сарай рядом с домом, потом устроил пожар в гараже, где тоже слышали хлопок, а после переместился в квартиру, где и произошёл взрыв. На месте происшествия был найден газовый баллон