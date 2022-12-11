В Твери елку у администрации украсили фигурками Байдена и Зеленского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Твери новогоднюю елку у здания городской администрации украсили гирляндой с фигурками лидеров недружественных стран и российских артистов, нелестно высказывавшихся о государстве и спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал Mash. Так, на дереве оказались миниатюры президента США Джо Байдена, лидера Украины Владимира Зеленского, главы Франции Эммануэля Макрона, а также музыкальных исполнителей Аллы Пугачевы с мужем Максимом Галкиным и Лаймы Вайкуле.

Все части тела у фигурок отмечены пунктирными линиями, а в центре написано «Оторви мне что-нибудь». У мужских персонажей также показаны гениталии. Рядом с этими изображениями приклеены надписи «Россия правит миром», «Россия лучше всех» и «С Новым годом!».

Отмечается, что инициаторы шутки не установлены.

Ранее в столичном районе Аэропорт неизвестные установили боксерскую грушу с прикрепленным изображением Джо Байдена. В соцсетях была опубликована фотография, на которой девушка бьет ногой по боксерской груше. Пользователи Сети в большинстве своем негативно отреагировали на установку арт-объекта, назвав это «пошлостью». Один из комментаторов заявил, что подобные меры «позорят Россию и русский народ».