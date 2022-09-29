В Туве выполнили план по мобилизации

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В Туве завершена частичная мобилизация. Глава республики Владислав Ховалыг получил отчет от военного комиссара региона о выполнении установленной квоты, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.

Сегодня военный комиссар республики Демир-оол Артына доложил главе республики Владиславу Ховалыгу о выполнении квоты по частичной мобилизации, — сказали агентству в пресс-службе.

Там сообщили, что в рамках мобилизации на военную службу призваны около 700 человек. Кроме того, добавили, что жителям республики еще могут приходить повестки, которые рассылаются для уточнения данных.

Накануне о завершении мобилизации сообщили в Адыгее. По словам военного комиссара Александра Аверина в республике было сформировано три команды призывников. Одна в ближайшее время будет отправлена в районы спецоперации, а две другие продолжают подготовку на полигонах.

До этого об окончании мобилизации объявили в Крыму и Якутии. Член думского комитета по обороне Виктор Соболев заявил, что в ближайшее время мобилизационные мероприятия завершатся по всей стране.