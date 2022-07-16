Человек погиб при сходе с путей грузового поезда в Тульской области

Фото: genproc.gov.ru

В Тульской области погиб человек после того, как несколько вагонов грузового поезда с металлом сошли с рельсов. В пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры сообщили, что ЧП произошло на станции Полунино. Движение поездов на участке было остановлено. На место происшествия прибыла заместитель тульского транспортного прокурора Татьяна Ганиева.

Сегодня, 16 июля 2022 года около 15:20 в районе станции Полунино на перегоне Узловая-3 — Жданка Тульской области произошел сход нескольких вагонов грузового поезда с металлом. В связи с инцидентом один человек погиб, временно приостановлено движение поездов на вышеуказанном участке, — сказано в сообщении.

По информации Telegram-канала Baza, десять вагонов сошли с рельсов из-за мужчины, воровавшего металлолом. Один из кусков металла упал на железнодорожный путь и попал под колеса состава. В результате произошла авария, а мужчина погиб.

Ранее в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) заявили, что пять вагонов с газовым конденсатом сошли с рельсов на Кубани. ЧП произошло в 05:40 мск на станции Протока при производстве маневровых работ и подаче грузовых вагонов на пути необщего пользования, передает РИА Новости.

В итоге три из пяти вагонов перевернулись на бок. Пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на железнодорожной станции Песчаники — Унеча было остановлено движение. Он подчеркнул, что причиной перекрытия железнодорожного сообщения стало обнаружение предмета, похожего на взрывчатку.

В ходе проверки информация о взрывном устройстве не подтвердилась.