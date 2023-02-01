В Тульской области отчим избил до смерти семилетнего пасынка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В поселке Скуратово Тульской области отчим избил своего семилетнего пасынка, после чего тот скончался, сообщает Telegram-канал «112». ЧП произошло после того, как ребенок залил пол в доме водой. 35-летний мужчина был задержан полицией, сейчас его допрашивают.

Трагедия случилась 31 января на улице Володарского в Скуратово. Обратиться в полицию мать ребенка смогла только на следующее утро.

Ранее житель Тюмени забил до смерти четырехмесячную дочь. Инцидент произошел в ночь на 21 октября. Пьяный тюменец находился дома вместе со своей девушкой и младенцем. Внезапно между сожителями возникла ссора, переросшая в драку. Мужчина сначала избил женщину, а затем нанес несколько ударов маленькой дочери. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка и покушения на убийство матери младенца, предусмотренное п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

До этого в Иволгинском районе Бурятии приговорили к 9,5 года колонии строгого режима 37-летнего мужчину, пытавшегося убить мать и ее двоих детей с особой жестокостью. Преступник хотел сжечь их заживо.