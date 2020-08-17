В Таганроге после падения из окна погибли двое малолетних мальчиков

https://static.news.ru/photo/a7b132ea-e0b2-11ea-819c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое мальчиков в возрасте двух и трёх лет выпали из окна шестого этажа в Таганроге, оставшись дома без присмотра родителей. Оба погибли.

Двое детей, находясь по месту своего проживания, оставшись без присмотра родителей, облокотились на москитную сетку, после чего выпали из окна квартиры, — цитирует RT сообщение СК по региону.

Отмечается, что один ребёнок погиб на месте, второй скончался в больнице. Заведено уголовное дело.

Как писал NEWS.ru, за первое полугодие 2020 года в России из окон выпали 644 ребёнка, 56 из них скончались. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова в ходе круглого стола, посвящённого детской безопасности в Московской области.