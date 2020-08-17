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В Таганроге после падения из окна погибли двое малолетних мальчиков

20:23, 17 августа 2020 19
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое мальчиков в возрасте двух и трёх лет выпали из окна шестого этажа в Таганроге, оставшись дома без присмотра родителей. Оба погибли.

Двое детей, находясь по месту своего проживания, оставшись без присмотра родителей, облокотились на москитную сетку, после чего выпали из окна квартиры, — цитирует RT сообщение СК по региону. 

Отмечается, что один ребёнок погиб на месте, второй скончался в больнице. Заведено уголовное дело.

Как писал NEWS.ru, за первое полугодие 2020 года в России из окон выпали 644 ребёнка, 56 из них скончались. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова в ходе круглого стола, посвящённого детской безопасности в Московской области.

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