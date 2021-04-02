В Сызрани обрушился балкон с женщиной

https://static.news.ru/photo/8d778caa-93e3-11eb-ae22-96000091f725_660.jpg Фото: samara.sledcom.ru

В Самарской области обрушился балкон вместе с женщиной. Трагедия произошла в Сызрани.

Как сообщило СУ СК по региону, в трёхэтажном многоквартирном доме в Сызрани разрушился балкон. В этот момент на нём находилась женщина, которая упала на балкон второго этажа. Пострадавшая госпитализирована.

По данному факту следственным отделом по городу Сызрань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия, — цитирует РИА Новости сообщение следователей.

Как писал NEWS.ru, на строительной площадке нового ЖК в деревне Мисайлово в Ленинском районе Подмосковья подъёмный кран насмерть придавил 56-летнего рабочего из Казахстана.

Трагедия произошла, когда бригада монтировала башенный кран. У подъёмника оборвался трос, и шеститонная конструкция рухнула на рабочего. Он умер до приезда врачей скорой помощи. Погибший был трудоустроен официально и числился в строительной фирме арматурщиком.