В Ставрополье вновь ввели каратин для приезжих

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Казани сотрудник ГИБДД остановил мужчину на самокате, сообщает inkazan.ru . Ему предложили пройти тест на алкогольное опьянение, а когда тот отказался — погрузили самокат на эвакуатор. Теперь мужчина опасается, что его могут лишить прав на автомобиль за вождение самоката в нетрезвом виде.

Башкирия

Уфимский суд приговорил к условным срокам полицейских за избиение следователей. Как пишет mkset.ru , сотрудники полиции прибыли на место происшествия и выгнали оттуда сотрудников СК и понятых. При этом они применяли силовые методы устранения коллег.

Нижегородская область

В Москве у представительства Нижнего Новгорода появился стихийный мемориал журналистке Ирине Славиной, пишет newsnn.ru . Московские коллеги установили фотографию с погибшей и теперь люди несут туда цветы.

Удмуртия

В Ижевске полиция потребовали снять маски у вышедших на пикет в рамках всероссийской акции «Заплатите за COVID». Как сообщает udm-info.ru , участников начал фотографировать молодой человек, представившийся журналистом. Однако удостоверение он предъявить не смог.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону родители смогли добиться выдачи ребенку-инвалиду лекарства только после обращения в прокуратуру. Как пишет rostovgazeta.ru , ребенку назначили жизненно необходимый дорогостоящий препарат, однако предложили покупать его самим.

Приморье

В Приморье местный житель предстал перед судом за хранение шкуры белого медведя, пишет vostokmedia.com . Животное внесли в Красную книгу еще в 1957 году. Уголовная ответственность наступает не только за его убийство, но и за хранение предметов, сделанных из этого зверя.

Омская область

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Омичке с температурой 38,2 порекомендовали «добежать» до поликлиники. Как пишет gorod55.ru , девушка оказалась не оформлена в медицинском учреждении, потому что недавно ей исполнилось 18 лет. Из-за этого врачи отказались приезжать к ней на дом и подчеркнули, что раз она живет неподалеку, то может дойти самостоятельно.

Оренбургская область

В Орском клубе толпа мужчин избила посетителей. Как пишет 56orb.ru , на кадрах с камеры наблюдения видно, как около 40 человек взяли в кольцо двоих посетителей. После этого они начали избивать их ногами и стоящей рядом мебелью. Очевидцы предположили, что участниками инцидента могли быть члены бандитских группировок.

Карелия

В Петрозаводске мужчина нанес своему четырехмесячному сыну черепно-мозговую травму. Как сообщает karelinform.ru , мальчик впал в кому, врачи Детской республиканской больницы пытаются спасти его жизнь. Отца уже задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

Тюменская область

В Тюмени восемь лет не могут реконструировать два здания под поликлинику. Как сообщает nashgorod.ru , за последние три года стоимость работ выросла на 100 млн рублей. Здания построили 9 лет назад, они планировались как досуговый центр, но спустя год их решили превратить в медучреждение. Все эти годы администрация разрабатывала проекты, проводила аукционы и перезаключала контракты с новыми подрядчиками.

Хабаровский край

В Хабаровском крае из-за смерти амурского тигра могут возбудить уголовное дело. Как сообщает transsibinfo.com , труп животного в нескольких метрах от дороги заметили проезжающие мимо рыбаки. Специалисты выяснили, что погибшему хищнику было более 10 лет, следов ранений на теле не обнаружено. Труп тигра направили в лабораторию.

Ставропольский край

На Ставрополье вернули двухнедельный карантин для приезжающих из неблагополучных территорий. Как пишет newstracker.ru , при появлении признаков ОРВИ приезжим запретили приходить в больницы, а рекомендовали вызвать врача на дом.

Челябинская область

pixabay.com

Активисты предложили челябинским чиновникам пройти три километра по опасной дороге до школы. Как пишет «Курс дела» , дети из поселка ОПМС-42 вынуждены перебегать через железнодорожные рельсы, чтобы не идти полтора километра до пешеходного моста, но местные власти никак не решают эту проблему. По словам родителей, чиновники ссылаются на отсутствие необходимости пускать школьный транспорт или на невозможность построить переезды для автобуса, так как РЖД их не согласовывает.

ХМАО

Губернатор ХМАО предложила дрессировать собак для выявления носителей коронавируса. С таким предложением она выступила во время совещания с главой Нягани. Привлечь бездомных собак к выявлению больных новым вирусом губернатор предложила главе Нягани Ивану Ямашеву, который рассказал, что в их городе обострилась проблема с бездомными животными, сообщает muksun.fm .

Волгоградская область

В Волгограде из-за отсутствия вакцины буксует прививочная кампания против гриппа. В области охват прививками против гриппа составляет 18,5% населения региона. По состоянию на 2 октября привито 464,1 тыс. человек, в том числе 130,4 тыс. детей. Как сообщает издание novostivolgograda.ru , ранее полученная вакцина была израсходована полностью. Новую партию в регионе ожидали к началу октября, но она так и не пришла. Теперь в ведомстве осторожно прогнозируют, что вакцина против гриппа «ожидается в ближайшее время».

Свердловская область

Нижний Тагил занял второе место по средней цене на квартиры в РФ. При составлении рейтинга учитывалась стоимость вторичного жилья в городах с населением от 300 тысяч человек, пишет издание tagilcity.ru . В Нижнем Тагиле средняя цена жилья на вторичном рынке составила 1,87 миллиона рублей. По словам риэлторов, цены и спрос на квартиры не изменился кардинальным образом, чего нельзя сказать о коммерческом секторе. Там стоимость площадей снижается и падает спрос.

Ленинградская область

В Петербурге 16-летняя девушка упала в Фонтанку во время фотосессии. Она получила травму головы. Как сообщается на портале newia.ru , фотограф помогать девушке не стал и бесследно исчез. Из холодной воды пострадавшую достали случайные прохожие. Они же вызвали скорую.

Хакасия

В Хакасии на директора спортшколы завели уголовное дело о присвоении 550 тыс. рублей. Как сообщает newkhakasiya.online , сотрудники прокуратуры установили, что в 2017-2018 годах между руководство спортшколы и подрядчик заключали договоры аренды экскаватора и грузового самосвала с экипажем для строительства лыжной трассы. Однако работы выполнены не были, а денежные средства, перечисленные арендодателю по договорам, после обналичивания передали руководству учреждения.

Новосибирская область