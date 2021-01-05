В Сочи сняли с авиарейса пьяного дебошира

https://static.news.ru/photo/6fa17756-5016-11eb-9d15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нетрезвый дебошир был снят с рейса Сочи-Москва. Рейс задержался на два часа.

Инцидент произошёл вечером 5 января. Пьяный мужчина, войдя в салон, начал мешать остальным присутствовавшим на рейсе людям, а его соседка и вовсе не смогла занять своё место, после чего дебошир заснул, сообщает РЕН ТВ.

Прибывшая на место транспортная полиция разбудила неадекватного пассажира, чтобы снять его с рейса. Однако он отказался покидать борт, мотивируя это тем, что он важный человек. Мужчина также не реагировал на замечания членов экипажа.

Как писал NEWS.ru, мужчина на борту самолёта пообещал устроить взрыв, если не получит кофе в течение трёх минут. Инцидент произошёл 31 декабря

Лайнер из Нижневартовска в московской аэропорт Домодедово пролетал над Нижним Новгородом. 61-летний житель Московской области Сергей выпил большую порцию алкоголя, после чего выдвинул ультиматум. Сотрудникам авиакомпании удалось успокоить мужчину. Бортпроводник доложил о ситуации в правоохранительные органы, теперь на мужчину могут возбудить уголовное дело.