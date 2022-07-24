В Сочи объявили режим ЧС из-за непогоды

Фото: Соцсети

В Сочи объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды. Из-за разгула стихии пострадали все районы города, сообщил в своем Telegram-канал мэр курорта Алексей Копайгородский.

По всему городу объявили режим ЧС. Это дает нам еще один инструмент для задействования сил, механизм оперативного формирования выплат пострадавшим. Стихия за прошедшие три дня оставила разрушения во всех районах города. Ситуация очень серьезная. Больше всего пострадал Центральный район, — написал он.

Градоначальник рассказал, что к устранению последствий разгула стихии привлечены свыше тысячи человек. Из них более 400 работают на прибрежной полосе, восстанавливая пляжи.

Ведется работа с людьми, чье имущество пострадало в результате непогоды. Отдельное внимание уделяется автовладельцам, власти готовы оказать содействие, чтобы они как можно быстрее получили выплаты от страховых компаний.

Копайгородский добавил, что из потоков воды спасены несколько десятков человек, в том числе десять детей. По его словам, жертв могло быть гораздо больше, если бы не слаженная работа спасателей и «народных героев». Мэр заверил, что все жители, помогавшие в спасении людей, будут обязательно отмечены.

Проливные дожди обрушились на Сочи вечером 23 июля. За час выпало 55 мм осадков, наблюдались колебания воды в реках. Ливни подтопили городские улицы, участки федеральных трасс. Одна женщина погибла — она оказалась заблокированной между унесённой водой машиной и дорожным ограждением. На данный момент в регионе действует штормовое предупреждение, ожидаются подтопления, смерчи над морем, ливни и град.