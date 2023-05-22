В Симферополе восстановили подачу электричества «Крымэнерго» сообщила о восстановлении электроснабжения в Симферополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После устранения неполадок на линии электропередача подача электроэнергии в Симферополе была возобновлена, сообщает в Telegram пресс-служба компании «Крымэнерго». Накануне вечером электричество было частично отключено в городе из-за технологического сбоя.

22 мая 2023 года в 03:03 ГУП РК «Крымэнерго» завершило работы по возобновлению энергоснабжения абонентов, — говорится в сообщении.

В «Крымэнерго» уточнили, что электричество в Симферополе было частично отключено 21 мая в 22:49 из-за аварии на линии 110 кВ. Причины ее возникновения не называются.

Утром 22 мая стало известно, что электроснабжение Запорожской атомной электростанции перевели на дизельные генераторы из-за отключения последней высоковольтной линии мощность 750 кВ. Причины отключения внешнего электроснабжения неизвестны. Представители ЗАЭС отметили, что радиационный фон на территории станции находится в норме.

21 мая Telegram-канал «Мой и твой Воронеж» сообщил, что в районе городской электростанции произошел пожар. По информации канала, также в Воронеже были слышны звуки, похожие на взрыв. В публикации говорится, что в нескольких домах и торговых центрах был отключен свет. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.