https://static.news.ru/photo/e17301ac-73fc-11ea-8b9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Северсталь/facebook.com

В компании «Северсталь» подтвердили семь новых случаев коронавирусной инфекции у сотрудников. Ранее сообщалось о том, что у этих людей подозревается заражение.

Таким образом, коронавирус диагностирован у девяти человек, результаты еще шестерых ожидают проверки. За сутки новых случаев заболевания не выявлено, — заявил мэр Череповца Вадим Германов.

Первые сведения о возможном заражении сотрудника компании появились 27-го числа. Тогда стало известно, что топ-менеджер «Северстали» и его жена приехали в Череповец из Москвы в командировку.

Мужчину после появления симптомов болезни изолировали, ему сразу же оказали необходимую медицинскую помощь. У него, как и у его супруги, взяли анализы на коронавирус, писал NEWS.ru.