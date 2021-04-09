В Северной Осетии отставку главы республики назвали неправдой

https://static.news.ru/photo/71c29d82-991b-11eb-bca0-96000091f725_660.jpg Вячеслав Битаров Фото: vk.com/bitarov_vz_official

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вернулся из рабочей поездки в Москву и выполняет свои обязанности. Об этом сообщили РБК в его пресс-службе.

Ранее появились слухи об отставке Битарова. Эти сообщения пресс-секретарь главы республики Фатима Сабанова назвала неправдой.

Работаем в обычном режиме, — отметила она.

В свою очередь сенатор от Северной Осетии Таймураз Мамсуров, возглавлявший в своё время республику на протяжении 10 лет, рассказал, что подобные слухи появляются с определённой периодичностью, он в них уже не верит.

Ранее руководитель Северной Осетии Вячеслав Битаров попал в «красную зону» рейтинга политической устойчивости глав российских регионов, что означает высокую вероятность его отставки.

Вячеслав Битаров руководит Северной Осетией с 2016 года. Срок его полномочий истекает в сентябре 2021 года.

Ранее президент Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора области Сергея Морозова. Как писал NEWS.ru, 8 апреля Морозов сообщил, что решил сложить с себя полномочия. По словам главы региона, он уходит в отставку, чтобы баллотироваться в Госдуму на выборах 19 сентября. Позднее стало известно, что экс-губернатор продолжит работу в качестве помощника полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова.