В Северной Осетии отставку главы республики назвали неправдой

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вернулся из рабочей поездки в Москву и выполняет свои обязанности. Об этом
Ранее появились слухи об отставке Битарова. Эти сообщения пресс-секретарь главы республики Фатима Сабанова назвала неправдой.
Работаем в обычном режиме, — отметила она.
В свою очередь сенатор от Северной Осетии Таймураз Мамсуров, возглавлявший в своё время республику на протяжении 10 лет, рассказал, что подобные слухи появляются с определённой периодичностью, он в них уже не верит.
Ранее руководитель Северной Осетии Вячеслав Битаров попал в «красную зону» рейтинга политической устойчивости глав российских регионов, что означает высокую вероятность его отставки.
Вячеслав Битаров руководит Северной Осетией с 2016 года. Срок его полномочий истекает в сентябре 2021 года.
Ранее президент Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора области Сергея Морозова. Как писал NEWS.ru, 8 апреля Морозов сообщил, что решил сложить с себя полномочия. По словам главы региона, он уходит в отставку, чтобы баллотироваться в Госдуму на выборах 19 сентября. Позднее стало известно, что экс-губернатор продолжит работу в качестве помощника полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова.