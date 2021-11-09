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В Севастополе женщину привили от COVID-19 двумя разными вакцинами

17:33, 09 ноября 2021
В Севастополе женщину привили от COVID-19 двумя разными вакцинами Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Жительница Севастополя была вакцинирована двумя компонентами разных вакцин от COVID-19. Инцидент произошёл в мобильном пункте вакцинации на центральной площади города, передаёт «Интерфакс».

Жeнщина обратилась за прививкой вторым компонентом «КовиВaк» центра имени Михаила Чумакова. Этого препарата в наличии не оказалось, и доктор выписала направление на вакцинацию вторым компонентом «Гам-Ковид-Вaк» (также известен как «Спутник V»). В итоге пациентке сделали вторую прививку другой вакциной.

В этот день в пункте работала доктор в возрасте, свою роль сыграл человеческий фактор, — цитирует агентство сообщение пресс-службы городского правительства.

Там отметили, что вакцина не относится к группе лекарственных препаратов и не содержит химических элементов. Поскольку она имеет органический состав, то соединение двух компонентов разных вакцин допустимо и не представляет угрозу жизни и здоровью человека.

Ранее завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН профессор Пётр Чумаков рассказал, можно ли пить алкоголь после вакцинации. По словам учёного, категорического запрета на алкоголь для тех, кто только что сделал прививку, нет.

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